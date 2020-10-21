FED'den ılımlı büyüme değerlendirmesi

Raporda birçok bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle firmaların ek maliyetlerinin devam ettiğinin altı çizilerek, bunların kişisel koruyucu ekipman, sanitasyon ve test ekipmanlarıyla ile uzaktan çalışma için gerekli teknolojiler olduğu belirtildi.

Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından dikkate alınıyor. FOMC'nin gelecek toplantısının 4-5 Kasım'da yapılması planlanıyor.