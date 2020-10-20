Trump Sudan'ı hizaya getirdi! 335 milyon dolar ödendi

Trump'ın, dış borçlanma arayışında olan Sudan'ın terör listesinden çıkarılması için bir kararname imzalaması gerekiyor.





Trump dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük ilerleme kaydeden Sudan'ın yeni hükümeti, ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Para yatırıldıktan sonra Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Ülkeler' listesinden çıkaracağım. Nihayet Amerikan halkı için adalet ve Sudan için büyük adım" ifadelerini kullanmıştı.