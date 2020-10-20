Yurt dışından sipariş üstüne sipariş yağıyor. Mühendisliği bıraktı parayı buldu. İstanbul'da bilgisayar teknolojileri üzerine büyük bir firmada mühendis olarak çalışan ve 3 dil bilen Abdurrahman Kuyucu, 2006'da "tropikal ve sıra dışı meyveler"i tanıtan bir internet sitesi kurdu. Pikan cevizi taleplerine yetişemeyince ailece üretim yapmaya başlayan Kuyucu, "Avrupa'dan her sene buraya gelip, özel cinsleri alan müşterilerimiz var. Yabancılar arabayla geliyor, 100-200 kilo pikan cevizi alıyor. Almanya'dan, Macaristan'dan, İtalya'dan, Portekiz ve İspanya'dan çok talep var. Buradaki bahçeleri görmeye geliyorlar, nasıl budandığına bakıyorlar" dedi.

Bir süre sonra site raporlarını inceleyen Kuyucu, erişim sağlayanların en çok pikan ceviziyle ilgili açıklamaları tıkladığını gördü. Kuyucu, hobi olarak başladığı işte, çok yoğun fidan talebiyle karşılaşınca bahçe satın alarak üretim yapmaya karar verdi.