ŞOK 21 Ekim aktüel kataloğuyla yarın satışa sunulacak indirimli ürünler insanlar tarafından merak edilmeye başlandı. ŞOK'ta bu hafta dikkat çeken kataloğ ürünleri arasında Etimek Klasik 3'lü Paket, Mona Saç Kurutma Makinesi, Sinbo Saç Sakal Kesme Makinesi, 30'lu Pril Hepsi 1 Arada Tablet ve Trivela Kurutmalık bulunuyor. İşte aktüel ürün fiyat listesi

ŞOK 21 EKİM AKTÜEL KATALOĞU