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    • Ekonomi
    • 20.10.2020 12:39
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    • 20.10.2020 12:47
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    'dan tarihi paylaşım! İşte 'ndan ilk görüntüler

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde alınan sondaj gemileriyle başlatılan arama çalışmaları ilk meyvesini 'de verdi. Tuna-1 havzasında 405 milyar metreküplük bulunurken, () nda yapılan ilk sondaj çalışmasının ve Tuna-1 kuyusundaki son çalışmaların görüntüsünü yayınladı.

    Türkiye'nin 'de bulduğu 405 milyar metreküplük rezervinin yankıları sürerken, 'ndan () yeni bir paylaşım geldi. TPAO, sosyal medyadan na yapılan ilk doğalgaz sondaj çalışmaları ve kuyudaki son çalışmaların görüntülerini yayınladı.

    20 TEMMUZ'DA BAŞLAMIŞTI
    Bölgedeki ilk sondaj çalışmaları 20 Temmuz'da başlarken, 17 Ekim itibarıyla Tuna-1 Kuyusu tamamlandı. Başkan Erdoğan tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada bölgedeki gaz rezervinin 405 milyar metreküp olduğu bildirildi. Rezervin tahmini değerinin yaklaşık 80 milyar dolar olduğu belirtilirken, Türkiye'nin 9 yıllık gaz ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğunun altı çizildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN TARİHİ MÜJDEYİ BÖYLE DUYURMUŞTU
    Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Test analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi.

    BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK HİDROKARBON KAYNAĞI
    Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık. Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır.

    Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır

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    Haberler Ekonomi TPAO'dan tarihi paylaşım! İşte Tuna-1 Kuyusu'ndan ilk görüntüler