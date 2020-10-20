Erken emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaş, devlet tarafından yapılacak olan açıklamayı büyük bir heyecan ile bekliyordu. Beklenen haber, nihayet SGK tarafından geldi. Emekli olmak isteyenlere, SGK'dan erken emeklilik müjdesi, yüzleri güldürürken detaylar da belli oldu. Emekli olmak isteyenlerin; 1999 yılı öncesinde sigorta başlangıcı olması gerekiyor. Bunun haricinde, SGK'nın yayınladığı şartlar ile erkenden emekliliğin yolu açıldı ve şartları karşılayan kişilerin emekli olması sağlandı. Peki, erken emekli nasıl olunur, şartlar neler? Aktif bir şekilde çalışan kişiler; emekliye ayrılmak için yaşlarını doldurmaları gerekiyor. 3.600 gün ve 4.500 gün olmak üzere 2 farklı durumda emekli olabiliyorlar. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda
SGK'DAN ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ GELDİ! DİREKT EMEKLİ OLACAKLAR
Emekli olmak isteyen vatandaş, 3.600 gün prim sayısını geçmiş olmalıdır.En az 15 yıl boyunca çalışılmış olmalıdır.4A 4B ve 4C sigorta gruplarından birinde çalışmış olması gerekmektedir.Kişinin prim borcunun olmaması gerekmektedir.
Erken Emeklilik Şartları Neler?
Emekli olmak için sağlanması gereken en önemli şart, yaştır. Erkek ve kadınların emeklilik yaşı, birbirinden farklıdır. Emekli olmak isteyen kişi, yaşını tamamen doldurmuş olmalıdır. Fakat, tüm bu şartların sağlanmış olmasına rağmen, 1999 yılından önce işe başlayan kişilerin erken emekli olmak başvuruları kabul edilmemektedir.
1999 yılından önce sigortalı olan kişilerin 3 bin 600 gününü tamamlamış oldukları kabul edilir. Bu sebeple 1999 senesinden sonra sigortalı olanlar daha avantajlıdır ve daha fazla maaş alabilme şansına sahiptir.Kadınlar Erkeklerden Daha Avantajlı!1999 yılından önce sigortalı olarak işe başlayan bir kadın; gerekli şartları karşıladığı takdirde emekli olabilir.
Fakat önemli olan konu yaşıdır.2002 ve 2005 Mayıs ayları içinde şartları karşılayan kadın çalışanlar 52 yaşında,2005 ve 2008 Mayıs ayları içinde şartları karşılayan kadın çalışanlar 54 yaşında,2008 ve 2011 Mayıs ayları içinde şartları karşılayan kadın çalışanlar 56 yaşında,2011 yılından sonra tamamlayan kadın çalışanlar ise 58 yaşında emekli olabilir.
Erkekler Nasıl Erken Emekli Olabilir?
Erkeklerin erken emekli olabilmeleri için gerekli şartları sağlamaları ve 3 bin 600 prim gününü ödemeleri gerekmektedir. 3600 prim ödemesi ne zaman tamamlanmışsa; emeklilik yaşı da ona göre belirlenecektir.Prim ödemesi 2002 ve 2005 yılları arasında tamamlanan erkekler 56 yaşında,2005 - 2008 yılları arasında tamamlanan erkekler 57 yaşında,2008 - 2011 yılları arasında tamamlanan erkekler 58 yaşında,2011 - 2014 yılları arasında tamamlanan erkekler 59 yaşında,2014 yılından sonra tamamlayanlar ise 60 yaşında emekli olabilirler.
ASKERLİK BORÇLANMASI VE DOĞUM BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİ OLMA
Erken emeklilik için mevcut emeklilik sisteminde çok sayıda kolaylık bulunuyor. Bunların en çok bilineni erkek çalışanlar için askerlik borçlanması ve kadın çalışanlar için ise doğum borçlanmasıdır. Bunları kullanan çalışanlar erken emekli olma imkanı bulabiliyorlar.
ERKEN EMEKLİ OLMA YOLU
Bağ-Kur çalışanlarını ilgilendiren erken emeklilik formülü sosyal güvenlik uzmanlarınca açıklandı. Uzmanların verdiği örneğe göre 1998 yılında Bağ-Kur üzerinden prim ödemeye başlayan bir çalışan 7285 prim günü elde ettikten sonra 13 Mart 2019'da SSK'ya geçiş yapar ve SSK'da 415 gün de toplam prim günü olur.
Bu çalışan 845 gün daha prim ödeyerek SSK primlerini 1260 güne tamamladığında SSK'dan emekli olmak için bağlı olacağı şartlar belli olur. Bu çalışanın emekli olması için 25 yıl sigortalılık süresi 5900 gün prim ödeme süresi ve 57 yaş şartlarıyla emekli olabiliyor.
Örnekte verilen çalışan 845 günlük prim süresini doldurduktan sonra daha çalışmasa dahi 57 yaşında emekli olabiliyor. Ancak askerlik borçlanması yapıldığı takdirde de 485 günlük bir borçlanmayla emeklilik yaşı 56'ya düşebiliyor.
Öte yandan askerlik borçlanmasının yanı sıra kadınlar için geçerli olan doğum borçlanması da erken emeklilik için imkan tanıyor. Her doğuma ayrı borçlanma yapılabiliyor ve erken emeklilik için yol açılıyor.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. İsa DURMUŞ
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.
SSK ilk başlangıcım 02.04.1990, 11.12.1971 doğumluyum. 5000 gün primim var. Sefer A.
SSK başlangıcınıza göre 25 yıl, 52 yaş, 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. 525 gün daha ödemeniz durumunda prim gün sayınız tamamlanır ancak 52 yaşınız 2023 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 11.12.2023 olacaktır.
17.06.1978 doğumluyum, 1994 yılından beri sigortalıyım. 6500 gün sigortam var. H. AKÇA
İşe girişiniz 24 Mayıs 1994 tarihinden önce ise 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız tamamlanmış.
2021 yılında 25 yıl şartınız, 2032-2033 yıllarında yaşınız dolacak. Bu durumda yaş şartınızı tamamlayınca emekli olursunuz.
12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. B.G.
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.
Staj işe giriş başlangıcım 11.09.1995, fiili çalışma başlangıcım 20.06.2007, 4A gün sayım 2923, 4B gün sayım 139.
Askerliğimi 2000-2002 yılları arasında 550 gün yaptım. Doğum tarihim 20.07.1980. Dursun KANBUR
Staj başlangıcınız emeklilik hesaplamasında sayılmamaktadır.
2007 tarihli girişinize göre, 60 yaş ve 7000 prim gün şartlarına tabisiniz.
20.07.2040 tarihine kadar 7000 günü tamamlayarak bu tarihte tam emekli olabilirsiniz. Ayrıca toplamda 4500 gün primle yine 60 yaşınızın dolacağı 20.07.2040 tarihinde kısmi (yaştan) emekli olabilirsiniz.
04.09.1979 doğumluyum. 5976 günüm var. 19.09.2009 sigorta girişim.
Askerliği 2006 yılında kısa dönem olarak yaptım. Ne zaman emekli olabilirim?
Sigortadan kağıt alıp kıdem tazminatımı alabilir miyim? Tolga SEVİNDİK
60 yaş, 7200 prim günden tam emeklilik, 63 yaş, 4700 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.
7200 günü tamamlamanız halinde 04.09.2039 tarihinde, 4700 günle tamamlamanız halinde 04.09.2039 tarihinde emekli olabilirsiniz.
İşe giriş tarihleri 08.09.1999 tarihinden sonra olanların tazminat alma şartları 25 yıl, 4500 gündür.