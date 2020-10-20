Türkiye çiftçilerinin ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam eden Pınar, Çin pazarına giriş yaptı. Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu; "Türkiye'nin 11 bin kilometre uzağındaki Çin'i Pınar Labne, Pınar Beyaz, Pınar Süzme Peynir ve Süt Tozu ile buluşturmaya hazırlanıyoruz" dedi. Ürünlerinin 22 ülkenin raflarında yer aldığını belirten Hekimoğlu, "Pandemi süreci olumsuzluklar yaratsa da Türkiye çiftçilerinin ürünlerini dünyayla buluşturmaya devam ettik ve ihracat rakamlarımızı geçen yılın ilk 3 çeyreğine göre yüzde 9 artırdık. İlk 9 ayda ihracat ciromuzu 32.7 milyon dolar olarak gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Türkiye çiftçilerinin ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam eden Pınar, Çin pazarına giriş yaptı. Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu;

"Türkiye'nin 11 bin kilometre uzağındaki Çin'i Pınar Labne, Pınar Beyaz, Pınar Süzme Peynir ve Süt Tozu ile buluşturmaya hazırlanıyoruz" dedi. Ürünlerinin 22 ülkenin raflarında yer aldığını belirten Hekimoğlu, "Pandemi süreci olumsuzluklar yaratsa da Türkiye çiftçilerinin ürünlerini dünyayla buluşturmaya devam ettik ve ihracat rakamlarımızı geçen yılın ilk 3 çeyreğine göre yüzde 9 artırdık. İlk 9 ayda ihracat ciromuzu 32.7 milyon dolar olarak gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.