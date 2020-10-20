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    • 20.10.2020 07:05
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    Son dakika: 'de yayımlandı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 20 müfettiş yardımcısı alınacak

    Son dakika haberine göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 20 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek. Gerekli şartları taşıyarak giriş sınavına kabul edileceklerin listesi 6 Kasım Cuma günü "www.tkgm.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

    AA
    Resmi Gazete'de yayımlandı: 20 müfettiş yardımcısı alınacak

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 20 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 'de yayımlanan ilanına göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 20 müfettiş yardımcısı alımı için yazılı ve sözlü sınav yapılacak.

    Sınav başvuruları, 2 Kasım Pazartesi günü mesai saati sonuna kurumun Başkanlığına şahsen veya posta aracılığıyla yapılabilecek.

    Gerekli şartları taşıyarak giriş sınavına kabul edileceklerin listesi 6 Kasım Cuma günü "www.tkgm.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

    Yazılı sınav 21 Kasım Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 20 müfettiş yardımcısı alınacak