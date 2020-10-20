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    • Ekonomi
    • 20.10.2020 Gazete
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    ’den, meme inde erken tanının önemine dikkat çekmek için

    Kurumsal sosyal sorumluluk alanında pek çok proje yürüten , geçen yıl başlattığı uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. Proje kapsamında Limak Enerji'nin hizmet verdiği 3 milyon müşteriye, erken tanının önemine dikkat çeken mesajın yer aldığı pembe fatura gönderildi.

    Limak Enerji’den pembe fatura

    Kurumsal sosyal sorumluluk alanında pek çok proje yürüten Limak Enerji, geçen yıl başlattığı Pembe Fatura uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. Proje kapsamında 'nin hizmet verdiği 3 milyon müşteriye, erken tanının önemine dikkat çeken mesajın yer aldığı gönderildi. Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız gibi dijital mecralarda logomuzu pembe renkte tasarlayarak, tüm platformlarda meme ine dikkat çekeceğiz" dedi.

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    Haberler Ekonomi Limak Enerji’den, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek için pembe fatura