Kurumsal sosyal sorumluluk alanında pek çok proje yürüten Limak Enerji, geçen yıl başlattığı Pembe Fatura uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. Proje kapsamında Limak Enerji'nin hizmet verdiği 3 milyon müşteriye, erken tanının önemine dikkat çeken mesajın yer aldığı pembe fatura gönderildi. Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız gibi dijital mecralarda logomuzu pembe renkte tasarlayarak, tüm platformlarda meme kanserine dikkat çekeceğiz" dedi.