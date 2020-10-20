İŞ kurmak, işini büyütmek isteyen KOBİ'lerin yardımına KOSGEB yetişiyor. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, bu yıl yaklaşık 42 bin işletmeye 1.2 milyar lira destek verdiklerini açıkladı.

A Para'da katıldığı programda desteklere ilişkin bilgi veren Uzkurt, şunları söyledi:

Yaklaşık 10 yıllık süreçte 1 milyon 16 bin KOBİ'ye destek sağladık. 500 bine yakın KOBİ'ye 10.2 milyar lira destek verdik. Faiz destekleri kapsamında 47.6 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk, yaklaşık 5.3 milyar liralık kredi maliyetini KOSGEB olarak biz karşıladık.

İmalat sanayii başta olmak üzere bütün sektörlere destek veriyoruz ama özellikle son dönemde imalat sanayii ve teknolojik alanlara daha fazla ağırlık verdik. 2018'de KOSGEB destekleri arasında yüzde 49 olan imalat sanayiinin payı, 2019'da yüzde 60, 2020'de yüzde 70'e ulaşmış durumda.

Son 10 yılda 85 bin girişimcimizin kendi işini kurmasını sağladık.

KOSGEB desteğini alarak işini kuran girişimcilerin yaklaşık yüzde 80'i faaliyetine devam ediyor ve bu girişimcilerin yaklaşık yüzde 50'sini kadın girişimciler oluşturuyor.

Bu yıl yaklaşık 42 bin işletmeye toplam 1.2 milyar lira tutarında destek ödemesi yaptık. Bunun 373 milyon lirasını girişimcilik destekleri kapsamında 20 bin 859 girişimciye yapılan ödemeler oluşturdu. Acil Destek Kredisi Programı ile bu yıl içerisinde doğal afetlerden etkilenen 10 bin 806 işletmeye toplam 765 milyon lira kredi kullandırdık. KOSGEB olarak 119 milyon lira kredi faiz desteği ödemesi yaptık.

Dijitalleşme desteği Kasım'da tamam

Pandemi sürecinde dijitalleşme kavramının önemini bir kez daha hissettirdiğini belirten Uzkurt, "KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 'Dijitalleşme' konulu çağrıya çıktık. Bin 207 başvuru aldık. 142'si teknoloji tedarikçilerinden, bin 65'i de teknoloji kullanıcılarına ait. Çağrının sonuçlarını Kasım ayı sonunda açıklamayı planlıyoruz" dedi.