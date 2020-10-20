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    • Ekonomi
    • 20.10.2020 Gazete
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    İşe dönüşe destek yağacak

    ve 'nda bu hafta görüşülmesi beklenen paketi hem işçi hem de işvereni rahatlatan tarihi fırsatlar içeriyor.

    İşe dönüşe destek yağacak
    ve Bütçe Komisyonu'nda bu hafta görüşülmesi beklenen paketi hem işçi hem de işvereni rahatlatan tarihi fırsatlar içeriyor.

    Pakete göre;
    1 2019 tarihinden fesih yasağının başladığı 17 Nisan 2020'ye kadar olan 16 ayda işsiz kalanlar için destek verilecek. Bu kişiler, yasa yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 30 gün içinde eski işyerine başvuracak ve işe dönüş talep edecek. Bu kişileri alan işverene günlük 44,15, aylık bin 324 lira ödeme yapılacak.

    Bugüne kadar çalışanına sigorta yapmayan işverenler 1 Ocak 2019-17 Nisan tarihleri arasında işten çıkarttığı işçisini 30 günde işe alırsa geriye dönük para cezasıyla karşılaşmayacak.

    İşverene, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için nakdi ücret desteği sağlanacak.

    HAZAL ATEŞ
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    Haberler Ekonomi İşe dönüşe destek yağacak