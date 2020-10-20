Emekli olduğunda yüksek maaş almak isteyenler uzmanlar tarafından yapılan yorumları inceliyor. Sigorta primi her ay ödenen çalışanlar emeklilikte alacağı maaş miktarının nasıl artırabileceğini öğrenmek istiyor. Emeklilik tarihini işe giriş tarihi ve yaş belirliyor. Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde. Burada bazı püf noktalarına dikkat etmek lazım. Peki, emeklilikte yüksek maaş almak için ne yapmak gerekir? İşte dikkat edilmesi gereken 8 kriter...

EMEKLİ OLDUĞUNUZDA YÜKSEK MAAŞ NASIL ALINIR?

● Emeklilik tarihini işe giriş tarihi ve yaş belirliyor. Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde. Burada bazı püf noktalarına dikkat etmek lazım. En önemli parametre, brüt maaş.