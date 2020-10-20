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    • 20.10.2020 19:01
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri?

    'da BIST 100 endeksi, 20 Ekim'i yüzde 0,42 değer kazancıyla 1.210,41 puandan tamamlayarak 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    AA

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Ekim'i yüzde 0,42 değer kazancıyla 1.210,41 puandan tamamlayarak 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,54 1,40 10,00
    Akiş GMYO 4,18 3,80 10,00
    Ege Endüstri 955,60 868,80 9,99
    Kartonsan 930,40 845,90 9,99
    Doğuş Otomotiv 19,15 17,90 6,98
    Netaş Telekomünikasyon 22,58 21,58 4,63
    Karel Elektronik 19,96 19,15 4,23
    Özak GMYO 4,69 4,50 4,22
    Torunlar GMYO 4,30 4,14 3,86
    İş GMYO 2,16 2,09 3,35
    Tofaş Oto Fabrikası 28,20 27,32 3,22
    İş Finansal Kiralama 4,18 4,05 3,21
    Yapı ve Kredi Bankası 2,38 2,31 3,03
    Türk Telekom 7,77 7,56 2,78
    Bagfaş 19,13 18,66 2,52
    Alarko Holding 6,21 6,06 2,48
    İş Yatırım Menkul Değerler 10,26 10,02 2,40
    Şekerbank 2,04 2,00 2,00
    Brisa 14,53 14,25 1,96
    Net Holding 3,38 3,32 1,81

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? 20 Ekim BIST 100 en çok değer kazanan hisseler