Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Ekim'i yüzde 0,42 değer kazancıyla 1.210,41 puandan tamamlayarak 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|7,35
|7,60
|-3,29
|Odaş Elektrik
|3,40
|3,48
|-2,30
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,25
|11,51
|-2,26
|Çemtaş
|14,65
|14,95
|-2,01
|Yataş
|9,84
|10,04
|-1,99
|MLP Sağlık
|18,11
|18,46
|-1,90
|ARD Bilişim Teknolojileri
|39,50
|40,22
|-1,79
|Alkim Kimya
|14,90
|15,15
|-1,65
|Selçuk Ecza Deposu
|9,84
|10,00
|-1,60
|İpek Doğal Enerji
|12,27
|12,46
|-1,52
|Good-Year
|6,14
|6,23
|-1,44
|Zorlu Enerji
|2,74
|2,78
|-1,44
|Coca Cola İçecek
|52,30
|53,05
|-1,41
|Vestel
|18,25
|18,49
|-1,30
|Tekfen Holding
|15,59
|15,79
|-1,27
|Mavi Giyim
|45,22
|45,80
|-1,27
|Turkcell
|17,04
|17,23
|-1,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,20
|31,52
|-1,02
|Gübre Fabrikaları
|34,72
|35,06
|-0,97
|Kardemir (D)
|3,64
|3,67
|-0,82