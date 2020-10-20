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    • 20.10.2020 19:02
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, 20 Ekim'i yüzde 0,42 değer kazancıyla 1.210,41 puandan tamamlayarak 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    AA
    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Ekim'i yüzde 0,42 değer kazancıyla 1.210,41 puandan tamamlayarak 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kerevitaş Gıda 7,35 7,60 -3,29
    Odaş Elektrik 3,40 3,48 -2,30
    Tümosan Motor ve Traktör 11,25 11,51 -2,26
    Çemtaş 14,65 14,95 -2,01
    Yataş 9,84 10,04 -1,99
    MLP Sağlık 18,11 18,46 -1,90
    ARD Bilişim Teknolojileri 39,50 40,22 -1,79
    Alkim Kimya 14,90 15,15 -1,65
    Selçuk Ecza Deposu 9,84 10,00 -1,60
    İpek Doğal Enerji 12,27 12,46 -1,52
    Good-Year 6,14 6,23 -1,44
    Zorlu Enerji 2,74 2,78 -1,44
    Coca Cola İçecek 52,30 53,05 -1,41
    Vestel 18,25 18,49 -1,30
    Tekfen Holding 15,59 15,79 -1,27
    Mavi Giyim 45,22 45,80 -1,27
    Turkcell 17,04 17,23 -1,10
    Alcatel Lucent Teletaş 31,20 31,52 -1,02
    Gübre Fabrikaları 34,72 35,06 -0,97
    Kardemir (D) 3,64 3,67 -0,82

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 20 Eylül BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler