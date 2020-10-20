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    • Ekonomi
    • 20.10.2020 Gazete
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    ciroları 3 kat arttı

    Ülkemizde yapan binlerce firmanın toplam cirosunun geçen yıla kıyasla 3 kat arttığını belirten , "2020'nin ilk 6 ayında 9 bin e-ticaret firmamızın toplam cirosu 6.2 milyar lirayı aştı. Küçük esnaf dahi işini ortamına taşıyor" dedi.

    E-ticaret ciroları 3 kat arttı

    Ülkemizde yapan binlerce firmanın toplam cirosunun geçen yıla kıyasla 3 kat arttığını belirten Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, "2020'nin ilk 6 ayında 9 bin e-ticaret firmamızın toplam cirosu 6.2 milyar lirayı aştı. Küçük esnaf dahi işini ortamına taşıyor" dedi. İlk yarı bittikten sonra da işini e-ticarete taşıyan yeni firmalar olduğunu kaydeden Çiğdemli, şöyle konuştu: "Dolayısıyla 2020'yi bitirdiğimizde hem oransal hem firma başına toplam ciro artışlarının daha da yüksek olacağını öngörüyoruz. Hem Ticaret Bakanlığı'nın e-ticaret konusunda yaptığı bilinçlendirme çalışmalarının katkısı hem de pandeminin dijitalleşmeyi mecbur kılmasının ortaya çıkardığı çarpan etkisiyle, 'online esnaflık 2020'de altın çağına girdi' diyebiliriz."

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    Haberler Ekonomi E-ticaret ciroları 3 kat arttı