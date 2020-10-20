Döviz kurlarındaki anlık verileri takip edilenler özellikle dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatlarını sorguluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8940 liradan güne başladı. Serbest piyasada 9,2960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,2980 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8910 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2930 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kaç TL? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 483 BİN 790 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 483 bin 790 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 480 bin lira, en yüksek 485 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 483 bin 790 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 546 milyon 860 bin 982,15 lira, işlem miktarı ise 3.217,16 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 559 milyon 844 bin 291,73 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalarak 365 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 düşerek 12.788 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 5.868 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 4.915 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 gerileyişle 6.837 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 19.276 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yatay seyirle 1,1765'ten işlem görüyor.
Analistler, Avrupa'da bölgesel olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin artırılmasının ve ABD'de devam eden teşvik görüşmelerine ilişkin karışık haber akışının risk iştahını törpülediğini söyledi.
Bugün Avro Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, ABD'de ise konut başlangıçları ile inşaat izinlerinin takip edileceğini bildiren analistler, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu dile getirdi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Veri akışının sakin olduğu Asya borsalarında, ABD'de teşvik paketi ve seçimlere yönelik beklenti ve endişelerin fiyatlanması ile dalgalı bir seyir öne çıkarken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair haber akışı da yakından takip ediliyor.
Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 artarak 3.319 puan oldu.
Japonya'da ise Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalışla 23.567 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 105,5 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 40.728 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 24.517 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselişle 2.353 puanda seyrediyor.
ALTIN VE PETROL FİYATLARI GERİLEDİ
Petrol fiyatları küresel düzeyde Covid-19 vakalarındaki artışın talep üzerinde oluşturduğu baskının etkisiyle, altın fiyatları da, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerine doğru yeni yardım paketine ilişkin beklentilerin azalmasıyla geriledi.
Ünlü&Co/DAHA analizinde, ons altının "teşvik beklentileri ile" güç toplamaya çalıştığına işaret edilerek, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin mali teşvik paketinde uzlaşma için Cumhuriyetçilere verdiği 48 saatlik sürenin bugün dolacak olmasının, gözleri tamamen haber akışına çevirdiği vurgulandı ve "Dolar endeksinin güç kaybetmesine neden olan bu durumun değerli metallerin ise destek bulmasını kolaylaştırdığını görüyoruz" denildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.12 düşüşle 42.81 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.10 düşüşle 40.92 dolar,
- altın yüzde 0.17 düşüşle 1,900.81 dolar,
- gümüş yüzde 0.26 artışla 24.46 dolar,
- bakır yüzde 0.59 artışla 6,768.00 dolar,
- platin yüzde 0.14 düşüşle 858.32 dolar,
- paladyum yüzde 0.30 artışla 2,353.11 dolar düzeyindeydi.