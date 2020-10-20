2019/2 buzağı destekleri ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri yattı mı?

Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019/2 buzağı destekleri ne zaman yatacak? Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ödenen desteklerden faydalanabiliyor. Bu desteklerden birisi de buzağı ödemeleri oldu. 4 ay veya üstü buzağılara, soy kütüğüne kaydettirilen buzağılara ve döl kontrolü yapılan buzağılar için destek ödemesi yapılıyor. Peki, 2019/2 buzağı destekleri ne zaman yatacak?

BUZAĞI DESTEKLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019 1. dönem buzağı destek ödemeleri 24 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. 2019 2. dönem kapsamında başvurular 1 Nisan - 15 Haziran tarihleri arasında alındı. Ancak 2019 2. dönem ödemelerinin takvimi henüz açıklanmadı. Bu ödemelerin 2021 yılının ilk aylarında yapılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.