2019/2 buzağı destekleri ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri yattı mı?

Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019/2 buzağı destekleri ne zaman yatacak? Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ödenen desteklerden faydalanabiliyor. Bu desteklerden birisi de buzağı ödemeleri oldu. 4 ay veya üstü buzağılara, soy kütüğüne kaydettirilen buzağılara ve döl kontrolü yapılan buzağılar için destek ödemesi yapılıyor. Peki, 2019/2 buzağı destekleri ne zaman yatacak?
BUZAĞI DESTEKLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019 1. dönem buzağı destek ödemeleri 24 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. 2019 2. dönem kapsamında başvurular 1 Nisan - 15 Haziran tarihleri arasında alındı. Ancak 2019 2. dönem ödemelerinin takvimi henüz açıklanmadı. Bu ödemelerin 2021 yılının ilk aylarında yapılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
BUZAĞI DESTEKLEME ÜCRETİ NE KADAR?
4 ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş
Soy kütüğüne kayıtlı 500 TL/Baş
Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Bu imkandan faydalanmak isteyen üreticilerden bazı kriterlere uymaları talep edilecek. İşte, o kriterler;
Buzağıları 4 Ay (120 Gün) Öncesinde Satma Şartları
Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az 50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir,
Buzağılarını erken yaşta satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buzağıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir.
İl/ilçe müdürlükleri bu kapsamdaki işletmelerin ve buzağıların listesini HAYGEM'e bildirir.
Yetiştiricilik Bölgesi illerindeki buzağılara Karar kapsamında belirtilen ilave destek verilir.
Soy kütüğü desteği;
Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan doğmuş ve anası kendi ırkından boğanın sperması ile tohumlanmış olmalı,
Süt ölçümü yapılan ayda, işletmedeki inek sayısının en az üçte ikisinin süt verimleri ölçülmüş ve sisteme kaydedilmiş olmalı,
Süt ölçümleri 2018 yılında en az 6 kez yapılmalıdır.
Döl Kontrolü boğanın yavrusu ilave desteği;
Döl kontrolünden geçmiş boğaların ülkemizde üretilen spermalarından doğan,
Bu durum tohumlama tarihiyle ve belgesiyle doğrulanabilen buzağılara verilir.
BELİRLENEN İLLERE İLAVE 200 TL ÖDEME
Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Muş, Samsun, Sivas, Şınak, Tunceli, Van, Yozgat.
Bu illere ilave olarak 200 TL malzeme desteği sağlanıyor. Hayvancılık Destekleri Uygulama Tebliği kapsamında hayvancılığın desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu başvurular 4 ay veya üstü buzağılara, soy kütüğüne kaydettirilen buzağılara ve döl kontrolü yapılan buzağılara veriliyor.