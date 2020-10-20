Turkcell, Türk Telekom, Vodafone hediye internet nasıl alınır? 6 GB bedava internet nasıl alınır? İnternet uygulamalarının gelişmesiyle birlikte mobil cihazlarda kullanılan kota miktarı da yetmemeye başladı. Özellikle uzaktan eğitim alan öğrenciler hem EBA TV hem de Zoom gibi uygulamalar kullanıyor. Vatandaşlar bedava internet kampanyalarından faydalanmak istiyor. Ulaştırma Bakanı Adil Karaosmanoğlu geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi duyurmuştu. Peki, 6 GB bedava internet nasıl alınır?

ULAŞTIRMA BAKANI MÜJDEYİ VERDİ;

Ulaştırma Bakanı Adilkaraismailoğlu bugün strateji belgesi ve eylem planı için bir açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye'nin alt yapına yapılan yatırımlar ve iyileştirmeler ile ilgili de bir açıklamalar geldi. 2020 ile 2023 yıllarını kapsayan ulusal strateji belgesinin titizlikle hazırlandığını aktararak İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz. açıklamasında bulundu. Konu ile ilgili uzaktan eğitimde öğrencilerin kotalarının hemen bitmesinden dolayı beklentiler bulunuyordu. Bir çok hanede eba tv uzaktan eğitime devam eden birden fazla öğrenci bulunuyor.