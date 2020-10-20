Turkcell, Türk Telekom, Vodafone hediye internet nasıl alınır? 6 GB bedava internet nasıl alınır? İnternet uygulamalarının gelişmesiyle birlikte mobil cihazlarda kullanılan kota miktarı da yetmemeye başladı. Özellikle uzaktan eğitim alan öğrenciler hem EBA TV hem de Zoom gibi uygulamalar kullanıyor. Vatandaşlar bedava internet kampanyalarından faydalanmak istiyor. Ulaştırma Bakanı Adil Karaosmanoğlu geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi duyurmuştu. Peki, 6 GB bedava internet nasıl alınır?
ULAŞTIRMA BAKANI MÜJDEYİ VERDİ;
Ulaştırma Bakanı Adilkaraismailoğlu bugün strateji belgesi ve eylem planı için bir açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye'nin alt yapına yapılan yatırımlar ve iyileştirmeler ile ilgili de bir açıklamalar geldi. 2020 ile 2023 yıllarını kapsayan ulusal strateji belgesinin titizlikle hazırlandığını aktararak İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz. açıklamasında bulundu. Konu ile ilgili uzaktan eğitimde öğrencilerin kotalarının hemen bitmesinden dolayı beklentiler bulunuyordu. Bir çok hanede eba tv uzaktan eğitime devam eden birden fazla öğrenci bulunuyor.
ÜCRETSİZ BİLGİSAYAR VE TABLET;
Ücretsiz dizüstü bilgisayar ile tablet kampanyaları ile ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlanırken internet kampanyaları için de operatörlerden bir açıklama bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son olarak yaptığı açıklamada operatörler ile konuştuğunu geçen yıla göre 2 katı İnternet verileceğini müjdesini vermişti.
VODAFONE, TÜRK TELEKOM VE TURKCELL ÜCRETSİZ İNTERNET AÇIKLAMASI;
İnternet kampanları ile ilgili 3 gsm operatöründen bir açıklama yapılması bekleniyor. Eba'da kullanılmak üzere uzaktan eğitim desteği için yeni kampanyalar başlatılıp başlatılmayacağı merak edilmektedir. Gelişmeler olduğunda aktarmaya devam edeceğiz.
Bedava internet kampanyaları, GSM operatörleri tarafından aboneleri için düzenlenen ve internet ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlayan kampanyalardır. Yapılan kampanyalar kapsamında farklı uygulamaların indirilmesi ya da TL yüklemesi gibi aboneler tarafından yapılacak faaliyetler karşılığında bedava internet yüklenmektedir.
TÜRK TELEKOM SİL SÜPÜR KAMPANYASI İLE 10 GB BEDAVA İNTERNET!
Türkiye'de en çok aboneye sahip olan cep telefonu operatörleri arasında yer alan Türk Telekom başlatmış olduğu sil süpür uygulaması ile kullanıcılara 10 GB'a kadar bedava internet kazanma imkanı sunuyor.
VODAFONE BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI
Abonelerine Vodafone Hediye Çarkı uygulaması üzerinden günlük 1 GB, 2 GB, 5 GB ve 10 GB hediye internet kazanma imkanı sunan Vodafone aynı zamanda uygulama linki üzerinden arkadaşını Vodafone abonesi olmak için davet eden kişilere de 15 GB bedava internet kazanma imkanı sunuyor.
TURKCELL BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI
Turkcell abonelerine çok sayıda farklı kampanya altında bedava internet kazanma imkanı sunuyor. Ücretsiz olarak sunulan bu imkanlardan yararlanmak için abonelerin uygulama üzerinden başvuru yapmaları yeterli oluyor.
Yine Turkcell Salla KAzan uygulaması ile de bedava internet kazanma imkanı bulunuyor.
Bedava İnternet Kampanyaları Nedir?
Bedava internet kampanyaları, GSM operatörleri tarafından aboneleri için düzenlenen ve internet ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlayan kampanyalardır. Yapılan kampanyalar kapsamında farklı uygulamaların indirilmesi ya da TL yüklemesi gibi aboneler tarafından yapılacak faaliyetler karşılığında bedava internet yüklenmektedir.
Bedava İnternet Kampanyalarına Nasıl Başvurulur?
Bedava internet kampanyaları abonelerin internet ihtiyacını karşılamak için üretilmiş bir çözüm olarak karşımıza çıkmakla birlikte bedava internet kampanyalarına farklı şekillerde katılabilmek söz konusudur.
Bunlardan ilki GSM operatörleri tarafından geliştirilen uygulamaların sanal mağazalar üzerinden telefonunuza indirilmesi sonucunda bedava internet paketlerinin otomatik olarak yüklenmesi şeklinde gerçekleşmektedir. GSM operatörlerinin kendilerine has uygulamaları üzerinden sunduğu eğlenceli uygulamalara katılma sonucunda bedava internet paketleri kazanılmaktadır. Bir diğeri faturasız hat kullanıcılarının TL yüklemelerini online olarak yaptıktan sonra mesaj göndermeleri sonucunda gerçekleşmektedir.