



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve alınan önlemlerin yanı sıra, jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ve Fed ile Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların izleneceğini ifade etti.