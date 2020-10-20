BİM 20 Ekim aktüel kataloğu ürünleri bugün marketlere geldi. BİM'de bu hafta giyim ürünleri dikkat çekerken Desenli Saten Gecelik Sabahlık, Misss Coco Saten Pijama Takımı, Comfort Family 2'li Sporcu Çorabı, Kelly's Müsli Çeşitleri, Züber Antep Fıstıklı Hurma Bar, Jenny & Willy 70'li Junior Bebek Bezi ve Uni Baby Kolay Tarama Spreyi ürünleri de talep göreceğe benziyor.
BİM 20 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Desenli Saten Gecelik Sabahlık
• 2'li Takım
• Kadın
• S-M-L beden
Comfort Family
3'lü Sporcu Çorabı
• Kadın
• 36-40 numara
Kelly's
Müsli Çeşitleri
• Sürekli Satışta Olan Ürünler
• Meyveli / Çikolatalı / Premium
Züber
Fındıklı Hurma Bar
• Katkısız
• 40 g
Jenny & Willy
60'lı X Large Bebek Bezi
• 0,78 TL adet fiyatı
Jenny & Willy
86'lı Maxi Bebek Bezi
• 0,55 TL adet fiyatı
Barbie / Hot Wheels
EDT Parfüm
• 50 ml
Barbie / Hot Wheels
10'lu Yara Bandı
L'oreal Paris
Cilt Temizleyici Tonik
• 400 ml
Softem
Hindistan Cevizi Yağı
• 150 g