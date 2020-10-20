Borsa yatırımcılarına kazandıran tavsiyeler: O hisseler çok ucuz

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da yayına katılarak Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirdi. Karabulut, Borsa İstanbul'da normalleşme adımlarının BIST 30 hisselerine alım getirebileceğini ifade ederek, "Bu şirketlerde yabancı alımlarının artmasıyla birlikte endekste 1400 seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi görülebilir" açıklamasını yaptı.
"Temel hikaye itibariyle bakıldığında endeks nerelere gidebilir" sorusunu değerlendiren Karabulut, "Bankacılık endeksine şirketler itibariyle baktığımız zaman oldukça ucuz noktalardalar. FK'larına piyasa defter değerlerine baktığımız zaman çok çok ucuz" dedi.
Borsa İstanbul'da şu anda gelinen 1190 seviyesine sanayi endeksiyle gelindiğini ifade ederek, "Bundan sonraki süreçte özellikle normalleşmenin etkisiyle bankacılık tarafında aktif rasyonun indirilmesi BIST 30 endeksine alımları getirebilir diye düşünüyorum" dedi.
Bankalar ve holdinglerde alımların daha etkili olabileceği bir döneme şahit olunabileceğini belirten Karabulut, "Bu şirketlerde özellikle yabancı yatırımcıların artmasıyla birlikte endekste 1400 seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi görülebilir. Ancak burada temkinli olunmalı. Pandemi dönemini yaşıyoruz. Herhangi bir olumsuz gelişme tekrardan 1160 seviyelerine kadar bir gevşeme hareketi sergilenmesin e neden olabilir. Temkinli hareket etmek kaydıyla benim beklentim özellikle endeksteki hareketlerin biraz daha yukarı olacağı yönünde" dedi.
KAPANIŞ REKORU
Borsa İstanbul dün 1.205 puandan kapanarak son 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.