20 Ekim Kapalıçarşı son dakika canlı altın fiyatları yatırımı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,45 azalışla 482,00 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 483 bin 790 liraya yükseldi. Peki, 20 Ekim Kapalıçarşı canlı altın fiyatları kaç TL oldu? İşte gram ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|484,00
|484,20
|481,80
|482,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.189,00
|3.210,00
|3.175,00
|3.196,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|441,40
|445,40
|439,50
|443,50
|Lira(Tam) Ziynet
|3.117,00
|3.137,00
|3.103,00
|3.123,00
|Yarım Ziynet
|1.559,00
|1.569,00
|1.551,00
|1.561,00
|Çeyrek Ziynet
|779,00
|784,00
|776,00
|781,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,45 azalışla 482,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 781,00 lira, Cumhuriyet altını 3.196,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,45 düşüşle 482,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 483 BİN 790 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 483 bin 790 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 480 bin lira, en yüksek 485 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 483 bin 790 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 546 milyon 860 bin 982,15 lira, işlem miktarı ise 3.217,16 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 559 milyon 844 bin 291,73 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTIN 1,900 DOLARIN ÜZERİNDE TUTUNDU
Petrol fiyatları küresel talep üzerindeki baskıların sürmesiyle sınırlı yükselirken, altın fiyatları ABD teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin sürmesine karşın 1,900 dolar üzerinde tutundu.
Analistlere göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin (JMMC) dünkü toplantısında, üretim kısıtlamalarına bağlılık mesajı verilmesi petrol piyasası için olumlu haber sayılsa da, genel talep baskısı petroldeki kazancı sınırlıyor.
Ikon Menkul'ün analizinde, altın dar bir bölgede sıkışmaya devam ederken, dünkü 1,910 dolar direnci üzerinde tutunma denemesinin başarısız olduğu anımsatıldı ve yeniden 1,900 doların altına doğru bir eğilim başladığına işaret edilerek, "Bugün 1,895 dolar desteği test ediliyor. Bu destek aynı zamanda 1,850 dolardan gelen kısa vadeli uptrend çizgisine denk geldiği için de son derece önemli görünüyor; 1,895 ya da uptrend çizgisinin günlük mum ile kırılması, sarı metalde negatif eğilimi artırabilir. Olası tepkilerde ise tekrar 1,910 direnci üzerinde tutunup tutunamama durumu kontrol edilebilir" denildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.21 artışla 42.95 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.10 düşüşle 40.92 dolar,
- altın yüzde 0.12 düşüşle 1,901.67 dolar,
- gümüş yüzde 1.02 artışla 24.64 dolar,
- bakır yüzde 0.59 artışla 6,768.00 dolar,
- platin yüzde 1.50 artışla 872.36 dolar,
- paladyum yüzde 1.80 artışla 2,388.49 dolar düzeyindeydi.