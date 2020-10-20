Ailelere 7 alanda 184 milyon TL

7 nakdisosyal destek programıkapsamında Eylül'de 184.3milyon lira ödeme yaptıklarınısöyledi.1.7 milyon kişi-93.5 milyon TL815 bin kişi-77.4 milyon TL26 bin kişi-1.9 milyon TL8 bin 800 kişi-887 milyon TL11 bin kişi-600 bin TL20 bin kişi-6.5 milyon TL2 bin140 kişi-3.2 milyon TL.