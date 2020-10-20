Ailelere 7 alanda 184 milyon TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7 nakdi sosyal destek programı kapsamında Eylül'de 184.3 milyon lira ödeme yaptıklarını söyledi.
Selçuk, ödemelere ilişkin şu bilgileri verdi:
Şartlı eğitim yardımı: 1.7 milyon kişi-93.5 milyon TL
Şartlı sağlık yardımı: 815 bin kişi-77.4 milyon TL
Şartlı gebelik yardımı: 26 bin kişi-1.9 milyon TL
Şartlı doğum yardımı: 8 bin 800 kişi-887 milyon TL
Şartlı lohusalık yardımı: 11 bin kişi-600 bin TL
Çoklu doğum yardımı: 20 bin kişi-6.5 milyon TL
Kronik hastalığı olanlara: 2 bin 140 kişi-3.2 milyon TL.
Selçuk, ödemelere ilişkin şu bilgileri verdi:
Şartlı eğitim yardımı: 1.7 milyon kişi-93.5 milyon TL
Şartlı sağlık yardımı: 815 bin kişi-77.4 milyon TL
Şartlı gebelik yardımı: 26 bin kişi-1.9 milyon TL
Şartlı doğum yardımı: 8 bin 800 kişi-887 milyon TL
Şartlı lohusalık yardımı: 11 bin kişi-600 bin TL
Çoklu doğum yardımı: 20 bin kişi-6.5 milyon TL
Kronik hastalığı olanlara: 2 bin 140 kişi-3.2 milyon TL.