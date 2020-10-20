Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Ailelere 7 alanda 184 milyon TL

    Aile, Çalışma ve , 7 nakdi sosyal destek programı kapsamında Eylül'de 184.3 milyon lira ödeme yaptıklarını söyledi.

    Ailelere 7 alanda 184 milyon TL
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7 nakdi sosyal destek programı kapsamında Eylül'de 184.3 milyon lira ödeme yaptıklarını söyledi.

    Selçuk, ödemelere ilişkin şu bilgileri verdi:

    Şartlı eğitim yardımı: 1.7 milyon kişi-93.5 milyon TL

    Şartlı sağlık yardımı: 815 bin kişi-77.4 milyon TL

    Şartlı gebelik yardımı: 26 bin kişi-1.9 milyon TL

    Şartlı doğum yardımı: 8 bin 800 kişi-887 milyon TL

    Şartlı lohusalık yardımı: 11 bin kişi-600 bin TL

    Çoklu doğum yardımı: 20 bin kişi-6.5 milyon TL

    Kronik hastalığı olanlara: 2 bin 140 kişi-3.2 milyon TL.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Ailelere 7 alanda 184 milyon TL