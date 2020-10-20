106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödüyor! Destekten kimler, nasıl faydalanabilir?

Her ay anında PTT'den alınıyor! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli sosyal yardım başlıkları altında ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor. Bakanlık, bu bağlamda Türkiye genelinde gıda, nakit, barınma, sağlık gibi sosyal yardımların yayında elektrik tüketim desteği, eğitim desteği ve diğer zaruri haller kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda
GELİR ŞARTI NE?
Hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor. 2020 itibarıyla bu tutar 701 lira. Dört kişilik ailede gelir 2.804 liranın altındaysa bu haktan yararlanabilir. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanıyor.
SERBEST TÜKETİCİ OL UCUZA KULLAN
Türkiye'de enerjinin yüzde 22'si evlerde tüketiliyor. Bir ailenin en fazla gider kalemlerinden birini oluşturan faturalarda, başı çeken ise elektrik. Elektrik faturasını da yüzde 10-15 düşürmek mümkün. Aylık elektrik fatura tutarı 80 lira ve üzerinde olanlar (bunlara 'serbest tüketici' deniyor) elektriği istediği tedarikçi şirketten pazarlık yaparak alabilecek. 2019 yılı için fatura limiti 94 liraydı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2020 için bu limiti 80 liraya düşürdü.
TASARRUF İMKANI
Böylece 25 milyona yakın tüketici, elektrik tedarikçisini değiştirerek, daha ucuz elektrik kullanabilecek, dolayısıyla tasarruf edebilecek. Serbest tüketici uygulaması olarak bilinen uygulamayla EPDK'nın belirlediği limitler dahilinde elektrik tüketimi olan herkes, elektrik tedarikçisini değiştirme ve ucuz elektrik kullanma hakkına sahip. EPDK, yıllık 2 bin kilovatsaat olan tüketici limitini de 2019'da 1600 kilovatsaat olarak belirlemişti. 2020 için ise serbest tüketici limitini 1400 kilovatsaate (kWh) düşürdü.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler faydalanmaktadır.
Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olan haneler
KAPSAM ALANI
Düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsamaktadır.
FATURALAR NEREYE NASIL YATIRILACAK?
Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp, hak sahiplerini gösterir liste her ay Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi (BSYB) Sistemi üzerinden hazırlanmaktadır. Hak sahibinin TC Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.