Asgari ücretle çalışanların ödemiş oldukları vergi yılın ilk 8 ayı 375 TL olurken bundan sonraki dönem için 400 TL'ye yükselecek. Asgari ücretlinin son üç ay bordrosunda ise 500,31 lira gelir vergisi kesintisi yapılacak. Ancak her durumda asgari ücretlinin net maaşı 2 bin 324 liranın altına düşmeyecek.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ARTACAK?

Asgari ücret ile çalışanların maaşları yılda bir defa yükseliyor. Her yıl Aralık ayında işverenler, işçi sendikası ve hükümet tarafından gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında maaş oranı belirleniyor. Bu maaş zam oranı ise Ocak ayından itibaren uygulamaya giriyor. Asgari ücretle çalışanlar bundan sonraki dönemde ilk zamlı maaşlarını Ocak ayında alacaklar.