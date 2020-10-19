Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.10.2020 08:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.10.2020 08:42
    ABONE OL

    Son dakika: si te yüzde 4,9 büyüdü

    Son dakika haberine göre si bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü. Çin ekonomisi, geçen yılın sonunda Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,8 küçülmüş, ikinci çeyrekte yüzde 3,2 büyümüştü.

    Çin ekonomisinin üçüncü çeyrek karnesi belli oldu

    Ulusal İstatistik İdaresi, gayrisafi yurtiçi hasılanın temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan te yüzde 4,9 büyüdüğünü açıkladı.

    İkinci çeyrekteki yeniden seyri sonrası üçüncü çeyrekte de k toparlanmasının hızlandığı değerlendirilen Çin'in, son verilere göre yılın 9 ayında senelik bazda yüzde 0,7 büyüdüğü bildirildi.

    Çin ekonomisi, geçen yılın sonunda Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,8 küçülmüş, ikinci çeyrekte yüzde 3,2 büyümüştü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Son dakika: Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüdü