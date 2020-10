Kilosu 800 lira! Türkiye’de yetişiyor görenleri şaşırtıyor! Ölümü göze alıp...

Fıstıklı Köyü muhtarı Mehmet Karasu, "Bu yıl hasadı erken başlattık. Diğer bölgelerden çam fıstığı hasadını bitirenler bizim bölgeye çam fıstığı toplamaya geliyorlardı. 2 tane bekçi tutup nöbet başlattık. Bekçiler 1 ay boyunca ormanlarda çam fıstıklarını korudular. Bu bölge bizim köyümüzün merası. Biz devlete toplayacağımız kadar ürünün parasını yatırıp hasada başlıyoruz. Fıstık çamı ağaçları 5 ila 25 metre arasında yükseklerde oluyor. Fıstığın hasadı çok meşakkatli bir iş. Her an ölümle karşı karşıyayız. Bir dalın kırılması ve ayağınız kayması demek kişide kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Şu an kilogram fiyatı 6 lira 50 kuruştan alınıyor. Kozalakların 4 ya da 5 tanesi 1 kilo geliyor. 1 ton kozalaktan 80 kilo fıstık çıkıyor. Fazla çıkmadığı için değerli bir ürün. Bu ürünü atalarımız toplamış. Biz de devam ettiriyoruz. Bu iş çok tehlikeli her yıl en az 3 tane ağaçtan düşüp kolunu bacağını ve belini kıran oluyor" dedi.

Çam fıstığı hasadı yapan köylüler ise, "Bu iş çok zor ve tehlikeli. Bu iş çok güzel para kazandırıyor. Bir kişi günde ağacın verimine bağlı 150 ila 500 kilo topladığı oluyor. Kilosunu ise 6 lira 50 kuruştan satıyoruz. Bu işi ailece yapıyoruz. Bir kişi ortalama sezonda 10 ton topluyor" şeklinde konuştu.