Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Milyonlarca çalışan kısa çalışma ödeneği kapsamında ödeme alıyor. Halk arasında KÇÖ olarak kısaltılan kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Peki kısa çalışma ödeneği 30 Haziran 2021'e kadar uzayacak mı? TBMM'ye getirilen düzenlemeyle birlikte Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini uzatabilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı kararıyla işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.