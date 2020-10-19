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    • Ekonomi
    • 19.10.2020 13:28
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    • 19.10.2020 13:28
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    ndan iki ihale birden

    yayımladığı iç borç ihraç takvimine yarın 2 ihale yapacak. İhalelerden ilki 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahviliyken; diğeri ise 7 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili.

    AA
    Hazine ve Maliye Bakanlığından iki ihale birden

    , yarın 2 ihale gerçekleştirecek.

    Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede, 2 yıl (560 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

    İkinci ihalede ise 7 yıl (2387 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığından iki ihale birden