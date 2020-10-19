Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede, 2 yıl (560 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 7 yıl (2387 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığından iki ihale birden
Hazine ve Maliye Bakanlığı yayımladığı iç borç ihraç takvimine yarın 2 ihale yapacak. İhalelerden ilki 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahviliyken; diğeri ise 7 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.