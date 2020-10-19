Ziraat Bankası "Bugünün Evini Yarına Bırakma!" adlı kampanya ile müşterilerini konut sahibi yapmaya devam ediyor. 100000 TL'ye 60 ay vadeli yüzde 1,19 faiz oranı ile konut kredisi veren Ziraat Bankası vade farkını 180 aya kadar genişletebiliyor. Ekspertiz değeri 500.000 TL ve altında olan konutlara ekspertiz değerinin %90'ına kadar, 500.000 TL'nin üzerinde olan konutlara ise ekspertiz değerinin %80'ine kadar 180 aya varan vadeler ile kredi fırsatı sunan Ziraat Bankası ayrıca krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek de tesis edebilme imkanı sağlıyor. Gerekli şartlar halinde ek teminat talep edebilen Ziraat Bankası, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri de sunmaktadır.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
- Başvuru Formu,
- Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
- Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,
- Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,
- Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,
- Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi,
- Şubece talep edilebilecek diğer belgeler
100000 TL Ziraat Bankası konut kredisine şubeler, web sitesi, Ziraat mobil, internet şubesi, ATM ve çağrı merkezi üzerinden başvuru yapılabiliyor.
Ziraat Bankası Konut Kredisi
Ziraat Bankası aracılığı ile konut kredisi alacak olan kişiler 120 ay vade fırsatından faydalanarak, düşledikleri evlerine sahip olabilirler. 120 ay vadeden faydalanarak satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin %80 seviyesine kadar kredi çekebilirsiniz. Kalan değeri peşin bir şekilde ödemeniz gerekmektedir. Gayrimenkul üzerinde ipotek konur ve banka gerekli görülen hallerde ek teminat isteyebilir. Ziraat Bankası'ndan konut kredisi almanız durumunda kredi sürecinizde hayat, konut ve deprem sigortası da otomatik olarak yapılacaktır. Konut kredisi vadesi sabit faiz oranları ile değişebilmekte.
Ziraat Bankası'ndan 120 aya kadar kullanabileceğiniz konut kredisi faiz oranlarını, aylık ne kadar ödeyeceğinizi aşağıdaki tablodan görebilirsiniz. Bankalardan konut kredisi çekme talebinde bulunacak kişiler, hangi bankaların hangi imkanlarla konut kredisi verdiklerini bu yazımızdan öğrenebilirler. Ziraat Bankası tarafından sunulan cazip tekliften faydalanarak ev sahibi olmak isteyen herkes hayalini gerçeğe dönüştürebilir. Kira ödemek yerine kredi borcu ödeyerek ev sahibi olmak çok basit!
Konut kredisi başvurusunda bulunabilmek için talep edilen belgeler ise aşağıda sıralandığı gibidir.
-Başvuru Formu
-T.C Kimlik Kartı, ehliyet ya da pasaport çıktısı
-Gelir Belgesi
-Serbest meslek ile hayatını devam ettiren kişiler için, bağlı oldukları meslek kuruluşu üzerinden temin edecekleri üyelik belgesi
-Tüzel kişiliklerin ortağı olan vatandaşlardan, ortağı olunan firmaya ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi veya çıktısı
-Satın alınması arzu edilen evin tapu belgesinin çıktısı
-Banka şubesince istenen diğer tüm belgeler
Konut kredisi kullanmak isteyen fakat kredi hakkında kafasında oluşan soru işaretlerinin cevaplarına açıklık getiremeyen kişiler, bu yazımızda verdiğimiz bilgileri okuyarak gerekli bilgileri öğrenebilirler.