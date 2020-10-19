Devletten geri ödemesiz para nasıl alınır? Devletten hibe almanın yolları nedir? Kaç lira hibe alınabilir? İşte tüm detaylar haberimizde.... Orta ve küçük ölçekli işletmelerin ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla kurulan KOSGEB, yeni girişimcilere destek vererek büyümelerini sağlar. Değişen ve gelişen iş sektöründe yerini almak isteyen yeni girişimcilerin, KOSGEB kuruluşuna başvurmaları işletme için önem taşır. Girişimci, eğitimler görerek ve belli şartları yerine getirerek sertifika sahibi olur. Sertifika sahibi olan yeni girişimcinin masraflarının bir kısmı devlet tarafından karşılanır.
Kosgeb Geri Ödemesiz Hibe Krediler Ne Kadar?
Devlet tarafından verilen 50 bin lira hibe, 100 bin lira faizsiz kredi miktarları yükseltildi. Geçen yıl başlayan uygulamaya göre iş kurmak isteyen gençlere 50 bin lira hibe ve 100 bin lira faizsiz kredi veriliyordu. Üstelik bu krediden, kadın, erkek, genç, yaşlı, emekli, işçi vb. şehit yakını veya gazi, engelli, vb. herkes yararlanabiliyordu. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yeni bir destek programı oluşturuldu ve yeni yılda Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında destek verilecek ve destek limitleri artırıldı. Kosgeb 2020 yılı itibariyle girişimcilik destek programı kapatılmış ve yerine geleneksel girişimci ve ileri girişimci destek programı olarak destekler verilecektir.
KOSGEB HİBESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
İş yerinin KOSGEB veri tabanına kayıt ettirilmiş olması gerekir.
Kobi beyannamesi veren işletmeler, sistemden kobi bilgi dokümanı almalıdır.
Başvuranlar girişimci sertifikasına sahip olmalıdır ve belgeyi göstermelidir.
İş yeri açılışında yapılan gider ve masrafları belirten faturalar ile başvuru yapılmalıdır.
KİMLER KOSGEB HİBE KREDİSİ BAŞVURUSU YAPABİLİR?
18 yaşını doldurmuş ve T.C. vatandaşı olanlar
KOSGEB'in verdiği uygulamalı eğitim desteği ya da iş kurma danışmanlığı eğitimini alanlar
İŞGEM çatısında yer alan girişimciler içerisinden 1 yıl içerisinde işletme açmış olanlar
KOSGEB kuruluşunun üniversitelerde yapmış olduğu genç girişimci programına katılmış olanlar
KOSGEB HİBE İÇİN NASIL DESTEK VERİR?
KOSGEB kuruluşundan alacağınız hibe miktarı yapacağınız işe ve iş projesine göre değişiklik gösterebilir. Hibe miktarı belirlenirken, sağlayacağınız yarar ve fayda göz önünde bulundurulur. İşiniz ve projeniz, ülke ekonomisini kalkındırmaya daha çok yardım ettiği durumda hibe miktarı artar. Hibe desteği cinsiyete göre de değişebilir. Kadınlara verilen destek, erkeklere oranla daha yüksektir.