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    • Ekonomi
    • 19.10.2020 15:29
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    • 19.10.2020 15:29
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    merkezli e-ticaret devi hipermarket zinciri 'ı 3.6 milyar dolara aldı

    Son dakika haberine göre merkezli e-ticaret şirketi , Çin'in en büyük hipermarket zincirlerinden Retail Group'un kontrol hisselerini 3.6 milyar dolara satın aldı. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, Alibaba'nın 'taki hisselerinin toplamı yaklaşık yüzde 72 olacak.

    Çinli e-ticaret devinden 3.6 milyar dolarlık satın alma

    Alibaba'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Sun Art'ın yüzde 51'inin sahibi olan A-RT Retail Holdings Limited şirketinin yüzde 70.94 hissesini 3.6 milyar dolar karşılığında, şirketin sahibi Auchan Retail International'dan satın aldı.



    Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, Alibaba'nın Sun Urt Retail Group'taki hisselerinin toplamı yaklaşık yüzde 72 olacak.



    İşlemin ardından, Sun Art'ın meccut CEO'su Peter Huang şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenecek.

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    Haberler Ekonomi Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba hipermarket zinciri Sun Art'ı 3.6 milyar dolara aldı