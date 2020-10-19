Kosgeb Geri Ödemesiz Hibe Krediler Ne Kadar?

Devlet tarafından verilen 50 bin lira hibe, 100 bin lira faizsiz kredi miktarları yükseltildi. Geçen yıl başlayan uygulamaya göre iş kurmak isteyen gençlere 50 bin lira hibe ve 100 bin lira faizsiz kredi veriliyordu. Üstelik bu krediden, kadın, erkek, genç, yaşlı, emekli, işçi vb. şehit yakını veya gazi, engelli, vb. herkes yararlanabiliyordu. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yeni bir destek programı oluşturuldu ve yeni yılda Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında destek verilecek ve destek limitleri artırıldı. Kosgeb 2020 yılı itibariyle girişimcilik destek programı kapatılmış ve yerine geleneksel girişimci ve ileri girişimci destek programı olarak destekler verilecektir.