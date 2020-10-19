Çok kazabilirsiniz! Alırken çok dikkat edin! Arsa yatırımı nasıl yapılır, karlı mı, önerileri neler?

ARSA YATIRIMINDA BUNLAR ÇOK ÖNEMLİ!

Arsa yatırımında üç temel evreden bahsetmek mümkün; doğru bölgenin tespiti ve satın alınması, arsanın satışa en uygun zamana kadar bekletilmesi ve satışın yapılması.

Arsa almadan önce yerini mutlaka görün ve çevresini, zeminini inceleyin, Satın almak istediğiniz arsanın imar durumunu araştırın. Arsanın tapu senedini kadastral açıdan kontrol ederek ada, pafta, parseli belirtilen arsanın size gösterilen arsa ile aynı olduğundan emin olun. Arsanın imar planını kontrol edin, imarsız bir parselse ilgili belediyenin imar konusunda hazır olup olmadığını öğrenin. Arsanın bağlı bulunduğu Tapu Müdürlüğü'ne giderek mülkiyet haklarını sınırlayacak bir kısıtlama olup olmadığını kontrol edin. Belediyeden geçmiş yıllara ait emlak vergisi borcu olup olmadığını kontrol edin.