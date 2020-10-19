Çok kazabilirsiniz! Alırken çok dikkat edin! Arsa yatırımı nasıl yapılır, karlı mı, önerileri neler?

Hem düşük risk almak hem de güzel kazançlar elde etmek istiyorsanız arsa yatırımı yapabilirsiniz. Kısa vadede gelir elde etmek için değil de uzun vadeli kazanç beklentiniz varsa bu yatırım tam size göre diyebiliriz. Tabii ki arsa yatırımı yapmadan önce bazı püf noktalara önem vermeniz gerekir. Peki Arsa yatırımı nasıl yapılır, karlı mı, önerileri neler? İşte tüm detaylar…
ARSA YATIRIMI YAPMAK İSTEYENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER
Eğer kısa vadede gelir kazanma ihtiyacınız yoksa, 15-20 yıl gibi uzun vadede kazanmak istiyorsanız arsa yatırımı sizin için uygun olacaktır. Arsa yatırımı için özellikle yeni gelişmekte olan bölgeler daha uygun olacaktır.
ARSA FİYATINI ETKİLEYEN ÖZELLİKLER NELERDİR?
-Toplam büyüklük
-Arsa payı ve mülkiyet yapısı
-Arsanın yeri, konumu, çevre gelişimi, ulaşım imkanları Arsanın bulunduğu bölgenin gelişim potansiyeli
-Arsanın biçimi, boyutu, topografyası, zemin durumu gibi özellikleri
-İmar durumu
-Arsanın bulunduğu bölgedeki imar planları
-Arazi kısıtları olup olmadığı
ARSA YATIRIMINDA BUNLAR ÇOK ÖNEMLİ!
Arsa yatırımında üç temel evreden bahsetmek mümkün; doğru bölgenin tespiti ve satın alınması, arsanın satışa en uygun zamana kadar bekletilmesi ve satışın yapılması.
Arsa almadan önce yerini mutlaka görün ve çevresini, zeminini inceleyin, Satın almak istediğiniz arsanın imar durumunu araştırın. Arsanın tapu senedini kadastral açıdan kontrol ederek ada, pafta, parseli belirtilen arsanın size gösterilen arsa ile aynı olduğundan emin olun. Arsanın imar planını kontrol edin, imarsız bir parselse ilgili belediyenin imar konusunda hazır olup olmadığını öğrenin. Arsanın bağlı bulunduğu Tapu Müdürlüğü'ne giderek mülkiyet haklarını sınırlayacak bir kısıtlama olup olmadığını kontrol edin. Belediyeden geçmiş yıllara ait emlak vergisi borcu olup olmadığını kontrol edin.