BİM 20 Ekim aktüel kataloğu indirimleri duyuruldu. BİM'de giyim ürünlerinde dev kampanyalar yarın raflarda yer alacak. Dikakt çekecek ürünler arasında Züber Antep Fıstıklı Hurma Bar, Desenli Saten Gecelik Sabahlık, Barbie Hot Wheels EDT Parfüm, Cire Aseptine El/Yüz/Vücut Kremi, L'oreal Paris Cilt Temizleyici Tonik ve Softem Hindistan Cevizi Yağı yer almakta. İşte BİM 20 Ekim aktüel kataloğu indirimleri
BİM 20 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Desenli Saten Gecelik Sabahlık
• 2'li Takım
• Kadın
• S-M-L beden
Comfort Family
3'lü Sporcu Çorabı
• Kadın
• 36-40 numara
Kelly's
Müsli Çeşitleri
• Sürekli Satışta Olan Ürünler
• Meyveli / Çikolatalı / Premium
Züber
Fındıklı Hurma Bar
• Katkısız
• 40 g
Jenny & Willy
60'lı X Large Bebek Bezi
• 0,78 TL adet fiyatı
Jenny & Willy
86'lı Maxi Bebek Bezi
• 0,55 TL adet fiyatı
Barbie / Hot Wheels
EDT Parfüm
• 50 ml
Barbie / Hot Wheels
10'lu Yara Bandı
L'oreal Paris
Cilt Temizleyici Tonik
• 400 ml
Softem
Hindistan Cevizi Yağı
• 150 g