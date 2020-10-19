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    • 19.10.2020 23:21
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    • 19.10.2020 23:21
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    indirimleri duyuruldu! 'de giyim ürünlerinde dev kampanyalar...

    indirimleri, yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. 'de bu hafta giyim ürünleri dikkat çekerken Desenli Saten Gecelik Sabahlık, Misss Coco Saten Pijama Takımı, Comfort Family 2’li Sporcu Çorabı, Kelly's Müsli Çeşitleri, Züber Antep Fıstıklı Hurma Bar, Jenny & Willy 70'li Junior Bebek Bezi ve Uni Baby Kolay Tarama Spreyi ürünleri de talep göreceğe benziyor.

    takvim.com.tr
    BİM 20 Ekim aktüel kataloğu indirimleri duyuruldu!

    BİM 20 Ekim aktüel kataloğu indirimleri duyuruldu. BİM'de giyim ürünlerinde dev kampanyalar yarın raflarda yer alacak. Dikakt çekecek ürünler arasında Züber Antep Fıstıklı Hurma Bar, Desenli Saten Gecelik Sabahlık, Barbie Hot Wheels EDT Parfüm, Cire Aseptine El/Yüz/Vücut Kremi, L'oreal Paris Cilt Temizleyici Tonik ve Softem Hindistan Cevizi Yağı yer almakta. İşte BİM 20 Ekim aktüel kataloğu indirimleri

    BİM 20 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    Desenli Saten Gecelik Sabahlık
    • 2'li Takım
    • Kadın
    • S-M-L beden

    Comfort Family
    3'lü Sporcu Çorabı
    • Kadın
    • 36-40 numara

    Kelly's
    Müsli Çeşitleri
    • Sürekli Satışta Olan Ürünler
    • Meyveli / Çikolatalı / Premium

    Züber
    Fındıklı Hurma Bar
    • Katkısız
    • 40 g

    Jenny & Willy
    60'lı X Large Bebek Bezi
    • 0,78 TL adet fiyatı

    Jenny & Willy
    86'lı Maxi Bebek Bezi
    • 0,55 TL adet fiyatı

    Barbie / Hot Wheels
    EDT Parfüm
    • 50 ml

    Barbie / Hot Wheels
    10'lu Yara Bandı

    L'oreal Paris
    Cilt Temizleyici Tonik
    • 400 ml

    Softem
    Hindistan Cevizi Yağı
    • 150 g
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    Haberler Ekonomi BİM 20 Ekim aktüel kataloğu indirimleri duyuruldu! BİM'de giyim ürünlerinde dev kampanyalar...