Taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarında değişikliğe gidildi ve böylece en düşük kredi veren banka değişti. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, QNB Finansbank, TEB, Akbank, Garanti BBVA, Denizbank kredi faiz oranlarını merak edenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bankaların güncellediği güncel kredi faiz oranlarını haberimizde sizin için derledik. İşte banka banka oranlarda son durum

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.3

Konut kredisi: 1.29