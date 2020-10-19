Taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarında değişikliğe gidildi ve böylece en düşük kredi veren banka değişti. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, QNB Finansbank, TEB, Akbank, Garanti BBVA, Denizbank kredi faiz oranlarını merak edenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Bankaların güncellediği güncel kredi faiz oranlarını haberimizde sizin için derledik. İşte banka banka oranlarda son durum
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
ZİRAAT BANKASI
Tüketici kredisi: 1.34
Taşıt kredisi: 1.3
Konut kredisi: 1.29
HALKBANK
İhtiyaç kredisi: 1.31
Taşıt kredisi: 1.30
Konut kredisi: 0.99
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29
Taşıt kredisi: 1.65
Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99
TEB FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.24
Taşıt kredisi: 1.3
Konut kredisi: 1.34
AKBANK
Direkt kredi: 1.81
İhtiyaç kredisi: 1.75
Konut kredisi: 1.30
Taşıt kredisi: 1.37
QNB FİNANSBANK
İhtiyaç kredisi: 1.19
Konut kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.61
GARANTİ BBVA
İhtiyaç kredisi 1.39
Konut kredisi: 1.31
Taşıt kredisi: 1.47
DENİZBANK
Konut kredisi: 1.34
Taşıt kredisi: 1.36
İhtiyaç kredisi: 1.87
İŞ BANKASI
İhtiyaç kredisi: 1.30
Taşıt kredisi: 1.30
Ev kredisi: 1.25