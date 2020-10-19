HÜKÜMETİN ASGARİ ÜCRET JESTİ

2021 yılında asgari ücrete yansıyacak olan zam oranları TİSK, Türk İş Sendikası ve Çalışma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek asgari ücret tespit komisyonunda belirlendi.

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İLK İDDİALAR

Asgari ücret zam oranı çalışanlar için olduğu kadar işverenler için de büyük önem arz ediyor.

2020 yılında yaşanan olağanüstü durumlar, bu dönemde oluşan ekonomik ortam çalışanları olduğu kadar kapalı olan işyerlerini de etkiledi. Bu dönemde çok sayıda işyeri kapalı dururken açık olanlar ise tam kapasiteleri ile çalışamadılar.

Devlet bu dönemde işverenlere hem kısa çalışma ödeneği hemde nakdi ücret desteği ardından normalleşme süreci destekleri ile yardım sağladı.