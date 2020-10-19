Pandemi döneminde yaşanan hayat pahalılığı ve enflasyon verileri nedeniyle işçiler yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Yıl sonlarına gelindiğinde her yıl toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda alınacak AGİ ve asgari ücret miktarına dair açıklamalar yapıyor. Düzenli yapılan bu toplantıların ardından bir sonraki yıl asgari ücretle çalışanların maaşı belirlenmiş oluyor. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar maaşlarına yapılacak yeni zam oranını merak ediliyorlar. Peki yeni dönemde asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? TİSK'in 2021 asgari ücret zam teklifi belli oldu mu? Türk İş Sendikası ne kadar zam talep edecek? Çalışma Bakanlığı'nın asgari ücret çalışmaları ve 2021 asgari ücret jesti ne olacak?
HÜKÜMETİN ASGARİ ÜCRET JESTİ
2021 yılında asgari ücrete yansıyacak olan zam oranları TİSK, Türk İş Sendikası ve Çalışma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek asgari ücret tespit komisyonunda belirlendi.
2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN İLK İDDİALAR
Asgari ücret zam oranı çalışanlar için olduğu kadar işverenler için de büyük önem arz ediyor.
2020 yılında yaşanan olağanüstü durumlar, bu dönemde oluşan ekonomik ortam çalışanları olduğu kadar kapalı olan işyerlerini de etkiledi. Bu dönemde çok sayıda işyeri kapalı dururken açık olanlar ise tam kapasiteleri ile çalışamadılar.
Devlet bu dönemde işverenlere hem kısa çalışma ödeneği hemde nakdi ücret desteği ardından normalleşme süreci destekleri ile yardım sağladı.
75 TL Hükümet Jesti Gelmişti
2020 yılı asgari ücret zam görüşmelerinde ele alınan zam sonrası maaşların 2 bin 250 TL olması konusunda görüş oluştuğu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan jest ile 2 bin 325 TL'de karar kılındığı öğrenilmişti.
ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?
Yıl sonlarına gelindiğinde her yıl toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda alınacak AGİ ve asgari ücret miktarına dair açıklamalar yapıyor. Düzenli yapılan bu toplantıların ardından bir sonraki yıl asgari ücretle çalışanların maaşı belirlenmiş oluyor.
2021 yılı için ilk yarı yılın enflasyon miktarlarının açıklanmasının ardından, vatandaşlar yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak sorusuna cevap aramaya başladı.
Bu yıl 1 Ocak ayı itibari ile asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak açıklama yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından asgari ücret zammı tekrar gündem oldu..
"ASGARİ ÜCRETE SON 2 YILDA YÜZDE 45 ZAM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre asgari ücrete son iki yılda yapılan zam neredeyse yüzde 50'ye yakın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika asgari ücret zammı açıklaması ise şöyle; "Asgari ücrete yüzde 45 zam yaptık. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti bugün itibarıyla 2324 liraya biz çıkardık." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıllarda bir ilk gerçekleştiğini ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyelerinin, asgari ücret zammının oy birliği ile gerçekleştiğini açıkladı. Başkan Erdoğan asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olacağına dair henüz bir açıklama yapmadı.
"ASGARİ ÜCRETTE AB ÜLKELERİNDE İLK 8'DEYİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan asgari ücret zamlarının ardından, AB ülkelerine göre sıralama vererek, 5 sıra birden yükseldiğimizi açıkladı. Erdoğan asgari ücret zammı için şöyle söyledi; "Reel asgari ücreti yüzde 134 arttırmış olduk. Böylece asgari ücretin satın alma gücüne göre AB arasında 13 'üncü sıradan 8 'inci sıraya yükselttik." dedi.
AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.
ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT 2020 NE KADAR OLDU?
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73
DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34
KESİNTİLER TOPLAMI 618,30
NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70
AGİ 2020 NE KADAR?
Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:
"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."
2020 AGİ TABLOSU
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL
ASGARİ ÜCRETLİ BİR ÇALIŞAN GÜNDE EN ÇOK KAÇ SAAT ÇALIŞABİLİR?
Asgari ücretli bir çalışan bir haftada ne kadar çalışabilir sorusunun cevabı olarak da; asgari ücretli bir çalışan günlük 7,5 saat çalışarak haftanın 6 günü 45 saat çalışabilir.