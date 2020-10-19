A101 17-23 Ekim aktüel kataloğunda yer alan indirim kampanyaları merakla araştırılmaya başlandı. 10 TL üzeri alışverişlerde büyük kampanya dikkatleri üzerine çekti. A101 kataloğunda Molfix 5 Numara Junior 20'li Bebek Bezi, Hi Level Smart Usb Bellek 32 GB, Ülker Biskrem Bisküvi Çikolata Dolgulu, Nescafe Kahve 2'si 1 Arada 10'lu, Çerezya Kuruyemiş Özel Karışım ve Orkide Ayçiçek Yağı 2 L ürünleri ön planda bulunan ürünler arasında. İşte indirim fırsatlarının listesi
A101 17 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Nofrost Saklama Kabı
Uno Tost Ekmeği
Heinz Sos Çeşitleri
Algida Keyif Kakao Vanilya
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde
Bebek bezi çeşitleri
Meyve ve sebze ürünlerinde indirimler
Mega Cips Çeşitleri