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    • Ekonomi
    • 19.10.2020 15:42
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    • 19.10.2020 15:42
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    indirim fırsatları sürüyor! 10 TL üzeri alışverişlerde büyük kampanya

    ndaki indirim fırsatları devam ediyor. 'de hafta sonu başlayan indirim fırsatları arasında Ülker Biskrem Bisküvi Çikolata Dolgulu, Çerezya Kuruyemiş Özel Karışım, Hi Level Smart Usb Bellek 32 GB, Vince Çikolata Sütlü Bütün Bademli, Nescafe Kahve 2'si 1 Arada 10'lu, Orkide Ayçiçek Yağı 2 L, Tukaş Sos Acı 400 G, Molfix 5 Numara Junior 20'li Bebek Bezi ürünleri bulunuyor.

    A101 17-23 Ekim aktüel kataloğunda fırsatları sürüyor!

    A101 17-23 Ekim aktüel kataloğunda yer alan indirim kampanyaları merakla araştırılmaya başlandı. 10 TL üzeri alışverişlerde büyük kampanya dikkatleri üzerine çekti. A101 kataloğunda Molfix 5 Numara Junior 20'li Bebek Bezi, Hi Level Smart Usb Bellek 32 GB, Ülker Biskrem Bisküvi Çikolata Dolgulu, Nescafe Kahve 2'si 1 Arada 10'lu, Çerezya Kuruyemiş Özel Karışım ve Orkide Ayçiçek Yağı 2 L ürünleri ön planda bulunan ürünler arasında. İşte indirim fırsatlarının listesi

    A101 17 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    Nofrost Saklama Kabı

    Uno Tost Ekmeği

    Heinz Sos Çeşitleri

    Algida Keyif Kakao Vanilya

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde

    Bebek bezi çeşitleri

    Meyve ve sebze ürünlerinde indirimler

    Mega Cips Çeşitleri
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    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi A101 17-23 Ekim aktüel kataloğu indirim fırsatları sürüyor! 10 TL üzeri alışverişlerde büyük kampanya