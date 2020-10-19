Güvenilir bir yatırım aracı olarak bilinen ve genelde düğünlerde hediyeleşme amacıyla kullanılan altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 484,20 liradan tamamladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Ekim Kapalıçarşı son dakika canlı altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|483,20
|483,40
|484,00
|484,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.184,00
|3.195,00
|3.189,00
|3.210,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|441,00
|445,00
|441,40
|445,40
|Lira(Tam) Ziynet
|3.112,00
|3.132,00
|3.117,00
|3.137,00
|Yarım Ziynet
|1.556,00
|1.566,00
|1.559,00
|1.569,00
|Çeyrek Ziynet
|778,00
|783,00
|779,00
|784,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 484,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 784,00 lira, Cumhuriyet altını 3.210,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 484,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 483 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 483 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 483 bin lira, en yüksek 488 bin 70 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 483 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 988 milyon 603 bin 160,23 lira, işlem miktarı ise 2.050,46 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 333 bin 14,22 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, dolar endeksindeki düşüşün ve yeni tip koronnavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.
Bugün küresel piyasalarda veri takviminin sakin olduğunu belirten analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristina Georgieva'nın konuşmalarının yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade etti.
Analistler, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin haber akışının da altının ons fiyatı üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
Petrol fiyatları, Çin'de üçüncü çeyrek büyümesinin beklentilerin altında kalmasının etkisiyle hafif gerilese de, Brent 43 doların, Batı Teksas petrolü de 41 doların üzerinde tutundu. Altın fiyatları da, doların gücünü korumasıyla 1,900 - 1,910 aralığında kaldı.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının 1,900 dolar sınırında işlem gördüğüne işaret ederek, şöyle dedi:
"Altının ons fiyatı 1,900 doların üzerinde anlamlı bir momentum kazanmakta zorlansa da gerek önde gelen merkez bankalarının gevşek para politikalarının gerekse artması beklenen mali desteklerin lehte bir tablo çizdiğini söylemek mümkün.
"Diğer taraftan giderek yaklaşan ABD başkanlık seçimi ise oluşabilecek potansiyel belirsizliğe karşı pozisyonları artırabileceği için altına yönelimi destekleyen bir sebep olarak çalışabilir.
"Doların dirençli kalmaya devam ediyor olması ise altını limitleyen en önemli unsur olarak çalışıyor.
"Bu noktada tersi de geçerli olmakla birlikte dolar endeksi daha fazla destek bulmakta zorlandıkça bunun ons altına pozitif yansımaları olduğunu görebiliriz.
"Teknik açıdan ise yukarıda 1,920 ve 1,935 dolar, aşağıda 1,900 ve 1,883 dolar seviyelerini izlemeye devam ediyoruz."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0,09 artışla 43.20 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.05 artışla 41.05 dolar,
- altın yüzde 0.52 artışla 1,909.10 dolar,
- gümüş yüzde 2.14 artışla 24.64 dolar,
- bakır yüzde 0.75 düşüşle 6,728.00 dolar,
- platin yüzde 1.17 artışla 873.86 dolar,
- paladyum yüzde 0.81 artışla 2,355.79 dolar düzeyindeydi.