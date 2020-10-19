Güvenilir bir yatırım aracı olarak bilinen ve genelde düğünlerde hediyeleşme amacıyla kullanılan altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 484,20 liradan tamamladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Ekim Kapalıçarşı son dakika canlı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?