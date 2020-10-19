EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 4,41 holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,52 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,53 ile elektrik oldu.