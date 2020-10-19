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    • Ekonomi
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    • 19.10.2020 18:46
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    Son dakika: 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi! | BIST 100 SON DURUM

    Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kazancıyla 1.205,37 puandan tamamlayarak 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. cılık endeksi yüzde 4,41 holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,52 ile , en çok kaybettiren ise yüzde 1,53 ile elektrik oldu.

    AA
    Borsa 8 ayın zirvesinde!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19 Ekim'i yüzde 1,06 değer kazancıyla 1.205,37 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR
    Bankacılık endeksi yüzde 4,41 holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,52 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,53 ile elektrik oldu.

    17 ŞUBAT'TAN BU YANA EN YÜKSEK KAPANIŞ
    Banka hisselerinin öncülüğünde 1.200 seviyesini aşan BIST 100 endeksi, günü 1.205,37 puandan tamamlayarak 17 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

    Analistler, teşvik paketinin yarın görüşüleceğine dair haberlerin risk iştahını pozitif etkilediğini belirterek, yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve bu kapsamda alınan önlemlerin de gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.
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    Haberler Ekonomi Son dakika: Borsa İstanbul 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi! | BIST 100 SON DURUM