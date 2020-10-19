Milyonlarca işveren ve çalışanı ilgilendiriyor! Normalleşme desteğinden nasıl yararlanılır?

950 milyon mahsuplaşma



Bu destekler sayesinde istihdam korunurken, işverenlere de büyük kolaylık sağlanıyor. Söz konusu desteğin 1 Ağustos itibarıyla devreye girdiğini anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar yapılan başvurular sonucunda 159 bine yakın işverenimize 1.2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yaparak normalleşme desteği sağladık" bilgisini paylaştı.