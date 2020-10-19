Milyonlarca işveren ve çalışanı ilgilendiriyor! Normalleşme desteğinden nasıl yararlanılır?

1.103 TL veriliyor! SGK'ya başvuran alıyor! Ödemeler 31 Aralık'a kadar sürecek. Corona virüs salgının başlaması ile devlet tarafından işveren ve çalışanlara ekonomik olarak katkı sağlamak için devlet tarafından destekler sağlanıyor.
950 milyon mahsuplaşma
Bu destekler sayesinde istihdam korunurken, işverenlere de büyük kolaylık sağlanıyor. Söz konusu desteğin 1 Ağustos itibarıyla devreye girdiğini anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar yapılan başvurular sonucunda 159 bine yakın işverenimize 1.2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yaparak normalleşme desteği sağladık" bilgisini paylaştı.
Başvurular e-SGK'dan
Normalleşme desteğinden yararlanılabilmesi için işyerlerinin e-SGK üzerinden başvuru yapmasının yeterli olacağına dikkati çeken Bakan Selçuk, "Işyerlerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesine giriş yaparak, 'e-SGK/Işveren/ Işveren Sistemi/Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama' ekranında yer alan '7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği' menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilir" ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk'tan 950 Milyon Liralık Normalleşme Desteği Açıklaması Geldi!
Pandemi ile mücadele konusunda yeni teşvik paketleri bir bir açıklanmaya devam ederken konu hakkında son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapıldı. Selçuk normalleşme desteği hakkında son rakamları duyurarak işverenleri ve çalışanları desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.
KAYNAK: Posta