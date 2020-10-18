



Bu tür satışların birçok kolaylığı beraberinde getirmesine karşın, zaman zaman kötü niyetli ve fırsatçı satıcıların tuzaklarıyla tüketicilerin mağdur edildiği belirtilen açıklamada, tüketicilere uyarıları şöyle sıralandı:



Satıcı hakkında bir ön inceleme yapmak, gerekirse şikayetleri incelemek fikir verecektir.



Mal veya hizmetin diğer mecralardaki yaklaşık fiyatının öğrenilmesi ve kıyaslama yapılması çok dahafazla mağduriyet yaşanmasının geçecektir.



Aşırı düşük fiyatla sunulan ürünlere şüpheyle yaklaşkmak gerekiyor.



Alışveriş yapılması düşünülen internet sitesinde satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefonu, MERSİS numarası, ETBİS kaydı, güven damgası bilgisi gibi bilgilerin olup olmadığı kontrol edilmeli.



Bu tür sitelerden alışveriş yapılırken SSL sertifikası, 3D Security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara dikkat edilmeli.



Alışveriş yapılan sitelerin sahte olup olmadığı da mutlaka kontrol edilmelidir. Çünkü bazı banka ve markaların siteleri taklit edilerek vatandaşların finansal bilgileri ele geçiriliyor.