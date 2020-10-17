2021 yılında emekli ek ödeme ne kadar olacak? Milyonlarca emekli ek ödeme miktarını merak ediyor. Her ay emeklilerin maaşlarına ek olarak verilen yüzde 4'lük ek ödemenin artışı gündemde yer alıyor. TÜED tarafından ek ödemenin yüzde 4 yerine 8-10 olması talep ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alıyorlar. İkramiyenin yanı sıra 3 yılda bir banka promosyonu alan emekliler her ay ise yüzde 4'lük ek ödeme ile gelirlerini artırıyorlar.

Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.