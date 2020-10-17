İnternette yeni dönem! O yetki BTK'ya geçiyor

2019'DA GEREKLİ ONAYI ALDI

ODTÜ ve BTK'nin IANA/ICANN'e devir onayı için yaptığı ortak başvuru ise 3 Mayıs 2019'da onaylandı. Protokole göre, ".tr Ağ Bilgi Sistemi"nin (TRABİS) devreye alınması çalışmaları kapsamında Resmi Gazete'de bugün yayımlanan İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile alan adları yönetimine dair ihtiyaç duyulan bazı güncellemeler BTK tarafından yapıldı.

417 BİN 100 ALAN ADI

Türkiye'de 2020 yılı birinci çeyrek itibarıyla "Nic.tr" kayıtlarında 417 bin 100 ".tr" uzantılı olan site yer alırken, en büyük pay yüzde 83,1 ile "com.tr" uzantılı internet sitelerine ait. Bunu yüzde 3,3'er ile "gen.tr" ve "gov.tr", yüzde 2,6 ile "org.tr" uzantısına sahip siteler takip ediyor. Söz konusu alan adlarını kullanan internet sitelerinin yüzde 78,1'i Türkiye'de, yüzde 10,4'ü ABD'de, yüzde 5,6'sı Almanya'da, yüzde 1,6'sı Fransa'da, yüzde 1,3'ü İngiltere'de, yüzde 1,2'si Hollanda'da ve yüzde 1,7'si diğer ülkelerde barındırılıyor.

10 MİLYON LİRALIK DEV PİYASASI VAR

Yaklaşık 10 milyon liralık pazara sahip olan bu alan adları için yıllık 5 ile 25 lira arasında ödeme yapılıyor. Tebliğ değişikliği kapsamında kayıt kuruluşu, kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer mevzuata uymakla yükümlü olacak. Öte yandan TRABİS'e entegre olan kayıt kuruluşları, sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunduracak.