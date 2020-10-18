BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATI

Yaz tatili süresince sahada olan milletvekillerine en çok gelen talep, devlete olan borçların yeniden yapılandırılması oldu. İş dünyasından da aynı yönde istekler AK Parti'ye ulaştı. Bunun üzerine Başkan Erdoğan, kapsamlı bir çalışma yapılması talimatı verdi.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeniden yapılandırma ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, düzenlemeyi istihdam paketine eklemeyi düşündüklerini açıkladı.



AK Parti grubu, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların bürokratları ile toplantılar yaparak düzenlenmenin çerçevesini belirlemeye çalıştı.