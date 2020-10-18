İşini gücünü bıraktı kışın vazgeçilmezi olan bu ürünü satıyor! Oldukça yüklü kazanıyor! Paraya para demiyor

Soykan, gazetecilere yaptığı açıklamada, genç bir kadın girişimci olarak hem yeni nesle örnek olduğunu hem üretim yaptığı mahalledeki köylülere iş imkanı sağladığını söyledi.

Bölgedeki kadınlarla dayanışma içinde, omuz omuza üretime katkı sağladığı için mutlu olduğunu dile getiren Soykan, "Aynı zamanda 7'den 70'e tarım gönüllüsü olan bir ailenin çocuğuyum. Anneannem bile salep üretiminin içinde yer alarak, hem boylama hem de tür seçimine yardımcı oluyor." diye konuştu.