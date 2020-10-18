Çalışan çalışmayan herkese 711 TL yardım parası veriliyor!

Yaşlılık aylığına zam mı geldi, kaç para oldu araştırması başladı. 65 yaş aylığı, yaşlıların yoksulluğa düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına bağlanan aylıktır. 2022 sayılı kanun uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) herhangi bir gelir veya aylık almayan ve bir işte çalışmayan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, devlet aylık bağlıyor.
1 MİLYON 405 BİN VATANDAŞA YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI ÖDENDİ
Zamlı sosyal yardımları da açıklayan Bakan Selçuk, "Yaşlı ve engelli aylıklarına memur maaş katsayısı oranında zam yapıldı. Buna göre yaşlıkları 711 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli vatandaşların aylıkları 567 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlarımızın aylıkları da 851 TL'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.
EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ LİRA OLDU
Evde Bakım Maaşı ile alakalı olarak da açıklama yapan Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "18 yaş altı bakıma muhtaç engelli vatandaşlar için ödenen sosyal yardımı 567 TL'ye çıkardık. Ağır silikozis hastalığı bulunan vatandaşlarımıza verdiğimiz sosyal yardımı 1.562 TL'ye yükselttik. Toplam 535.805 engelli vatandaş için her ay evde bakım maaşı ödüyoruz. Evde Bakım Maaşı tutarını da 1.544 TL'ye yükselttik." dedi.
Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Gerekli koşulları sağlayan insanlar, yapılan yerinde inceleme sonucu kira ücreti alabilmektedir. Başvurular kaymakamlık ve valilikler bünyesinde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ne yapılmaktadır.
Kira Yardımı Yapan Kuruluşlar
Maddi anlamda olumsuzluklar yaşayan ev halkının kira ücretlerinin karşılanması amacı ile birçok kurum ve kuruluş yönünden kira desteği verilmektedir. Aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığına bağlı müdürlükler kaymakamlıklar bünyesinde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları belediyeler çevre ve şehircilik bakanlığı sivil toplum kuruluşları ve özel vakıflar ve dernekler.
Maddi Güvencesi Olmayan Ailelere Müjde!
Çocuğu anaokulu, ilköğretim, lise veya üniversitede eğitim alan ihtiyaç sahibi ev halkına devletten yardım gecikmedi. Devlet pek çok olumsuzluk ile karşı karşıya geldiğimiz bu zamanda sosyal devlet anlayışı ile birlikte birçok destek de bulunuyor.
Ev Tamir Desteği
Özellikle evde duramayacak kadar hasar var ve tadilat tamirat gerekiyor ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığı ile ihtiyaca göre 15,20 ve 25.000 liraya kadar yardım edilmektedir. Kişiler aynı zamanda TC kimlik numarası ile dilekçe ve vakıflara başvuru yapması gerekmektedir.