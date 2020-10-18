Çalışan çalışmayan herkese 711 TL yardım parası veriliyor!



1 MİLYON 405 BİN VATANDAŞA YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI ÖDENDİ

Zamlı sosyal yardımları da açıklayan Bakan Selçuk, "Yaşlı ve engelli aylıklarına memur maaş katsayısı oranında zam yapıldı. Buna göre yaşlıkları 711 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli vatandaşların aylıkları 567 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlarımızın aylıkları da 851 TL'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.

EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ LİRA OLDU

Evde Bakım Maaşı ile alakalı olarak da açıklama yapan Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "18 yaş altı bakıma muhtaç engelli vatandaşlar için ödenen sosyal yardımı 567 TL'ye çıkardık. Ağır silikozis hastalığı bulunan vatandaşlarımıza verdiğimiz sosyal yardımı 1.562 TL'ye yükselttik. Toplam 535.805 engelli vatandaş için her ay evde bakım maaşı ödüyoruz. Evde Bakım Maaşı tutarını da 1.544 TL'ye yükselttik." dedi.