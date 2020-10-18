EN GENİŞ YAPILANDIRMA:

Vergi, sigorta prim borçları, kaçak köprü geçişleri, trafik cezaları, gümrük cezaları, belediyelere olanlar da dahil çeşitli borçlar ile bazı idari para cezalarının yapılandırma kapsamına girmesi planlanıyor. Böylece, bu düzenlemenin şu ana kadar çıkartılan en kapsamlı yeniden yapılandırma olması öngörülüyor.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARINA DA KOLAYLIK:

Üniversitelerden mezun olan öğrencilerin öğrenim kredileri ile ilgili yaşadıkları sorunlar daha önce Başkan Erdoğan'a iletilmişti. Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yapılandırma kapsamına öğrencilerin kredi borçları da dahil edildi. AK Parti, çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının da pakete eklenmesi istiyor. Ancak bu konudaki karar daha sonra verilecek.

500 MİLYARLIK BORCU KAPSAYACAK:

Paket kapsamına girecek yeniden yapılandırmadan yaklaşık 4 milyon vatandaşın yararlanması bekleniyor. Yapılandırılacak toplam borç tutarı ise 500 milyar lira civarında.