Esnafa prim kolaylığı: 2023 sonuna kadar ertelenecek





Esnafa işsizlik maaşı imkanı getirecek olan ahilik sandığı prim ödemeleri 2023 sonuna kadar ertelenecek.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Esnaf Ahilik Sandığı kurulduğunu hatırlatarak, "Bunu iki kez ertelemiştik, pandemi sürecinden dolayı bunun yürürlüğe girme süresini 2023 sonuna kadar erteliyoruz." diye konuştu.