Esnafa prim kolaylığı: 2023 sonuna kadar ertelenecek

Esnafa işsizlik maaşı imkanı getirecek olan ahilik sandığı prim ödemeleri 2023 sonuna kadar ertelenecek.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Esnaf Ahilik Sandığı kurulduğunu hatırlatarak, "Bunu iki kez ertelemiştik, pandemi sürecinden dolayı bunun yürürlüğe girme süresini 2023 sonuna kadar erteliyoruz." diye konuştu.
Muş, teklifle evlerinde ürettikleri malların, internet ve benzeri ortamlar üzerinden satışını yapanlara belirli şartlarda gelir vergisi muafiyeti getirileceğini, buradaki sınırın 220 bin lira olduğunu bildirdi. Turizmde konaklama vergisi getirildiğini hatırlatan Muş, "Sektörün içinde bulunduğu şartlardan dolayı bunun yürürlüğünü de 2022'nin başına erteliyoruz." dedi.