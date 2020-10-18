



Şu ana kadar Temmuz, Ağustos, Eylül ayı enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye 3 veri kaldı. Maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek.