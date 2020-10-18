Milyonlarca çalışan ve emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Memurların ve emeklilerin alacağı zamda enflasyon belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.
Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark alacak. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Ekim ayı beklenti anketinde, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11.76 oldu.
Buna göre; 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5.68 olacak. Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 5.68'i, memurlar ve memur emeklilerinde de yüzde 1.68 enflasyon farkıyla yüzde 4.68'i bulacak.
Şu ana kadar Temmuz, Ağustos, Eylül ayı enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye 3 veri kaldı. Maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek.